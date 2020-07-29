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ve bayram namazı saati! Çanakkale ve Bursa 2020 namazı saat kaçta kılınacak?

İslam âleminin heyecanla beklediği bir tarih daha geldi. Her yıl aynı coşku ve sevinç ile kutlanan Kurban Bayramı, 31 Temmuz'da idrak edilecek. Geçtiğimiz bayramda corona virüsü salgını nedeni ile camilere gidemeyen vatandaşlar, bu kez bayram namazını cemaat ile kılabilecek. Bundan dolayı, ' ve 'de bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabı, bu iki ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden Çanakkale ve Bursa bayram namazı saatleri yayınlandı. Peki, 2020 Çanakkale ve Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Çanakkale ve Bursa bayram namazı saati!

Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:42
Bursa ve Çanakkale bayram namazı saati! Çanakkale ve Bursa 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam âlemi için büyük önem arz eden 2020 Kurban Bayramı geldi. Geçtiğimiz bayramda, salgın tehlikesi nedeni ile camilere gidemeyen vatandaşlar, bu kez cemaatle camilerde namaz kılabilecek. Bu noktada, ve bayramı namazı saati de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıklanırken Çanakkale ve Bursa bayram namazı vakti de duyuruldu. Çanakkale ve Bursa bayram namazı saat kaçta sorusuna ilişkin, haberimizden bilgi alabilirsiniz. Peki, Çanakkale ve Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BURSA VE ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu.

Bursa ve Çanakkale bayram namazı saati! Çanakkale ve Bursa 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Bursa ve Çanakkale bayram namazı saati! Çanakkale ve Bursa 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

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Bursa ve Çanakkale bayram namazı saati! Çanakkale ve Bursa 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

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