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Haberler Yaşam Bursa Yenişehir Seçim Sonuçları | YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:50

Bursa Yenişehir Seçim Sonuçları | YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, oy verme işlemi tamamlanıp oy sayımı başladığında veriler YSK tarafından yayınlanacak. Bu kapsamda Bursa Yenişehir seçim sonuçları da anlık olarak takip edilecek. Sandıklardan çıkan oyları anbean incelemek için aşağıda yer alan YSK Bursa Yenişehir yerel seçim sonuçları ekranına göz atabilirsiniz. Seçime ilişkin detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

Bursa Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Bursa Yenişehir seçim sonuçları il il ilçe ilçe seçimi takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, oy verme işlemi tamamlanıp oy sayımı başladığında veriler YSK tarafından yayınlanacak. Sandıklar kapandıktan sonra bir süre YSK yayın yasağı devam edecek. Seçim akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte YSK anlık verileri aktaracak. Böylece oy oranları anbean takip edilebilecek. İşte YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

BURSA YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Yenişehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Davut Aydın

CHP: Sadi Aktaş

İYİ Parti: Ercan Özel

DEM Parti: Yusuf Zana Toprak

Yeniden Refah: Kasım Kaya

Zafer Partisi: Halil Derhan

DSP: Hatice Çay

Bursa Yenişehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Bursa Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa Yenişehir'de MHP Davut Aydın (Cumhur İttifakı adayı), CHP Sadi Aktaş, İYİ Parti Ercan Özel, DEM Parti Yusuf Zana Toprak, Yeniden Refah Kasım Kaya, Zafer Partisi Halil Derhan, DSP Hatice Çay ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YENİŞEHİR MAHALLELERİ

Bursa Yenişehir'de 71 mahalle vardır:

Afşar

Akbıyık

Akçapınar

Akdere

Alaylı

Ayaz

Aydoğdu

Barcın

Beypınar

Burcun

Cihadiye

Çamönü

Çardak

Çayır

Çayırlı

Çelebi

Çeltikçi

Çiçeközü

Demirboğa

Dereköy

Ebeköy

Eğerce

Fethiye

Gökçesu

Gündoğan

Günece

Hayriye

Hıdırbali

İncirli

Karaamca

Karabahadır

Karacaahmet

Karacaali

Karaköy

Karasıl

Kavaklı

Kıblepınar

Kızılhisar

Kızılköy

Kirazlıyayla

Koyunhisar

Kozdere

Köprühisar

Kurtuluş

Mahmudiye

Marmaracık

Mecidiye

Menteşe

Orhaniye

Osmaniye

Papatya

Paşayayla

Reşadiye

Selimiye

Söylemiş

Subaşı

Süleymaniye

Tabakhane

Terziler

Toprakdere

Toprakocak

Ulucami

Yarhisar

Yazılı

Yeni

Yenigün

Yeniköy

Yıldırım

Yılmaz

Yolören

Yüzüncüyıl

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