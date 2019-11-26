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  • Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi

'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 25 Temmuz 2010'da meydana gelen 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından zanlıların bulunduğu polis merkezi önünde toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Olay sırasında yaşları küçük olan 14 sanığı aynı suçlardan 7 ay ila 1 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları veren hakim, 9 sanığın beraatine hükmetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 17:31
Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi
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Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi

İnegöl 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile tarafların avukatları katıldı.

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Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi

Hakim, 63 sanığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet, güvenlik güçlerine mukavemet ve kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl 5 ay ila 4 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi

Olay sırasında yaşları küçük olan 14 sanığı aynı suçlardan 7 ay ila 1 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları veren hakim, 9 sanığın beraatine hükmetti.

Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi

Sanıklardan birinin ise dava sürecinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 25 Temmuz 2010'da meydana gelen 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından zanlıların bulunduğu polis merkezi önünde toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı.

Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi

Kalabalık grup, polis merkezi, belediye binası ve polis araçlarına zarar vermiş, olaylarda 14 polis de yaralanmıştı. Gözaltına alınan ve bir süre sonra serbest bırakılan 87 kişi hakkında olaydan bir yıl sonra dava açılmıştı.

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