Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi
Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası verildi
İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 25 Temmuz 2010'da meydana gelen 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından zanlıların bulunduğu polis merkezi önünde toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Olay sırasında yaşları küçük olan 14 sanığı aynı suçlardan 7 ay ila 1 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları veren hakim, 9 sanığın beraatine hükmetti.