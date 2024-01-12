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Bursa’da 4 maganda şoföre saldırdı: Neye uğradığımızı şaşırdık!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
10:23
Bursa’da 4 maganda şoföre saldırdı: Neye uğradığımızı şaşırdık!
Bursa'da dehşet dolu anlar yaşandı. Özel halk otobüs şoförü, yolu kapatan sürücüyü ikaz edince yolcuların gözü önünde 4 kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahıslardan şikayetçi olan 25 yaşındaki sürücü Mustafa Semiz, "Yol istedim, araca vurdular. Sonra da saldırdılar. Hastaneden rapor alıp şikayetçi oldum" dedi. Görgü tanığı yolcular ise saldırganların hem suçlu hem de güçlü olduğunu kaydetti.