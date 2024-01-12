Bursa’da 4 maganda şoföre saldırdı: Neye uğradığımızı şaşırdık!

Yaşanan olay sonrası konuşan otobüs şoförü Mustafa Semiz, "Eski Gemlik Yolu'ndan inerken bir otomobil yolun ortasında durmuş. Bende güzel bir dille 'Abi otomobilini kenara çeker misin' dedim. Az önce buradan büyük bir araç geçti, sen nasıl geçemiyorsun dedi. Eli o sırada dışardaydı, 'Abi elini içeri al' dedim. Geçerken otobüse vurdu. Bende durdum, amacım sadece 'Niye vuruyorsun' diye sormaktı. O sırada babası araçtan inerek bana vurdu. Bende kendimi savunmak için babasını ittirdim. Ondan sonra otomobildekiler de indi, otobüse gelerek beni darp ettiler. Daha sonrasında polisler geldi. Beni hastaneye götürdüler. Darp raporu aldık, karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.





