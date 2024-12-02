Giriş Tarihi: 02.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
14:51
Bursa'da akılalmaz olay: 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti! Tam 38 adet!
Akıllara durgunluk veren olay Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki kız çocuğu, evde oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Durumu hemen fark eden aile, çocuğuyla birlikte Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikte çocuğun bağırsaklarındaki mıknatıslar tespit edildi. Vakit kaybetmeden yapılan operasyonla çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartıldı. İşte haberin detayları...