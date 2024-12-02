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Giriş Tarihi: 02.12.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 14:51

Bursa'da akılalmaz olay: 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti! Tam 38 adet!

Akıllara durgunluk veren olay Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki kız çocuğu, evde oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Durumu hemen fark eden aile, çocuğuyla birlikte Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikte çocuğun bağırsaklarındaki mıknatıslar tespit edildi. Vakit kaybetmeden yapılan operasyonla çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartıldı. İşte haberin detayları...

DHA
Bursa’da akılalmaz olay: 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti! Tam 38 adet!

Dağıtılıp birleştirilebilen boncuk bileklikler çocuklar için tehlike saçıyor. Çocukların bu nesneleri yutması, erken müdahale edilmediğinde mide veya bağırsak delinmesiyle sonuçlanabiliyor.

Bursa’da akılalmaz olay: 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti! Tam 38 adet!

Bursa'da yaşanan bir olayda 5 yaşındaki kız çocuğu, evde oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Durumu hemen fark eden aile, çocuğuyla birlikte Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören tarafından yapılan tetkikte çocuğun bağırsaklarındaki mıknatıslar tespit edildi.

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Bursa’da akılalmaz olay: 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti! Tam 38 adet!

Vakit kaybetmeden yapılan operasyonla çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartıldı Bu tarz vakalarda mide ve bağırsak delinmesi yaşanmaması için erken müdahalenin önemine değinen Doç. Dr. Kaan Demirören, takı ve oyuncakların özellikle 5 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı.

Bursa’da akılalmaz olay: 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti! Tam 38 adet!

Günümüzde yabancı cisim yutmalarının önemli bir problem olduğunun altını çizen Demirören, son zamanlarda mıknatısların, lityum iyon pillerin ve yüksek düzeyde emici cisimlerin önemli bir problem haline geldiğine dikkat çekti. Bu cisimlerle alakalı çok sayıda olguyla karşılaştıklarını vurgulayan Demirören, "Hastamız da boncuk şeklinde, ufak da olsa kuvvetli çekim gücüne sahip neodimin dediğimiz maddelerden oluşan mıknatısları yutmuş.

Bursa’da akılalmaz olay: 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti! Tam 38 adet!

Bu mıknatıslar değişik sebeplerle toplumumuzda yaygın olarak bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı oyuncak olarak bulunuyor ve bu oyuncaklar da maalesef küçük çocukların ellerine rahatlıkla geçebiliyor. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara bu tarz küçük cisimlerin verilmesini ve üzerinde takı olarak kullanılmasını bırakın etrafında bile olmaması gerekiyor" dedi.

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