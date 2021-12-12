Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bursa’da akılalmaz şaka: Arkadaşını dezenfektan ile yaktı! Sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 09:55

Bursa’da akılalmaz şaka: Arkadaşını dezenfektan ile yaktı! Sağlık durumu...

Bursa'da inanılmaz bir olay yaşandı Şaka esnasında arkadaşı tarafından dezenfektanla ateşe verilen çocuk ağır yaralandı. 2 arkadaşın facia ile sonlanan dezenfektanlı şakası kameralara böyle yansıdı…

Bursa’da akılalmaz şaka: Arkadaşını dezenfektan ile yaktı! Sağlık durumu...

Akılalmaz olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

Bursa’da akılalmaz şaka: Arkadaşını dezenfektan ile yaktı! Sağlık durumu...

İddiaya göre Burak A. (14) ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da akılalmaz şaka: Arkadaşını dezenfektan ile yaktı! Sağlık durumu...

Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K, yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.

Bursa’da akılalmaz şaka: Arkadaşını dezenfektan ile yaktı! Sağlık durumu...

Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa’da akılalmaz şaka: Arkadaşını dezenfektan ile yaktı! Sağlık durumu...

Burak A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA