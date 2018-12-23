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'da cenaze'den dönenleri taşıyan midibüs devrildi

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 19:36
Bursa'da cenaze'den dönenleri taşıyan midibüs devrildi

'nın Orhaneli ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Bursa'da cenaze'den dönenleri taşıyan midibüs devrildi

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir cenaze törenine katılanlar 16 E 4603 plakalı midibüs ile geri dönüyorlardı. Aracın sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi.

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Bursa'da cenaze'den dönenleri taşıyan midibüs devrildi

Midibüs, istikametine dönüşe geçtiği sırada Nalınlar Mahallesi yakınlarında, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Bursa'da cenaze'den dönenleri taşıyan midibüs devrildi

Cenazeden dönen üzgün vatandaşlar olay yerinde bir kez daha yıkıldı. Kazada, midibüste bulunanlardan 19'u yaralandı.

Bursa'da cenaze'den dönenleri taşıyan midibüs devrildi

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da cenaze'den dönenleri taşıyan midibüs devrildi
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Bursa'da cenaze'den dönenleri taşıyan midibüs devrildi
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