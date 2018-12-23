Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir cenaze törenine katılanlar 16 E 4603 plakalı midibüs ile geri dönüyorlardı. Aracın sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi. Midibüs, Bursa istikametine dönüşe geçtiği sırada Nalınlar Mahallesi yakınlarında, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Cenazeden dönen üzgün vatandaşlar olay yerinde bir kez daha yıkıldı. Kazada, midibüste bulunanlardan 19'u yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.