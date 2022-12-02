Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.