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Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
09:09
Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da dün bir eğitim uçağı düştü. Uçağın boş bir araziye düşmesi sonucunda Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, daha sonrada sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştığı görüldü.