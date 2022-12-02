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Haberler Yaşam Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:09

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da dün bir eğitim uçağı düştü. Uçağın boş bir araziye düşmesi sonucunda Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, daha sonrada sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştığı görüldü.

Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa Osmangazi'de boş bir araziye eğitim uçağı düştü. Olayda uçakta bulunan Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetti.

Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Uçağın Sakarya'dan kalktığı belirtildi. Öte yandan uçakta yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

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Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam’ın son görüntüleri ortaya çıktı

UÇAK SAKARYA'DAN KALKMIŞ

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam’ın son görüntüleri ortaya çıktı

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti

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