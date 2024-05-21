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Haberler Yaşam Bursa'da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay
Giriş Tarihi: 21.05.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 19:50

Bursa'da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay

Akılalmaz olay Bursa'da yaşandı. İddiaya göre ev sahibi ile tartışan kiracı, dairenin doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakarak patlamaya yol açtı. Patlamada zemin kattaki dairenin duvarları yıkılırken eşyalar da sokağa fırladı. Patlama nedeniyle yaralanan kiracı hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay

Patlamanın yaşandığı olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. ile kiracı Atakan A. bilinmeyen nedenle tartıştı.

Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bursa’da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay

Doğal gaz vanalarına açarak borulara müda lede bulunan Atakan A. dairede patlamaya neden oldu.

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Bursa’da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay

Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

Bursa’da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay

Yaralanan kiracı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bursa’da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay

"VANANIN KOLUNU SÖKMÜŞ, İÇERİDE GAZ BİRİKMİŞ"

Ev sahibi Hüseyin Balı, gazetecilere, sayaçtan gelen sesi kontrol ettiğinde gazın açık olduğunu fark ettiğini söyledi.

Gazı kapatmak için müdahale edeceği sırada binada patlama meydana geldiğini belirten Balı, şöyle konuştu:

"Vananın kolunu sökmüş, içeride gaz birikmiş. Ben dışarı çıktım, ardından patlama meydana geldi. Kendisi evden çıkacaktı. Torunumun geleceğini söyledim, evden çıkacağını kendisi söyledi.

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