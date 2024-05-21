Haberler
Yaşam
Bursa'da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay
Giriş Tarihi: 21.05.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
19:50
Bursa'da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay
Akılalmaz olay Bursa'da yaşandı. İddiaya göre ev sahibi ile tartışan kiracı, dairenin doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakarak patlamaya yol açtı. Patlamada zemin kattaki dairenin duvarları yıkılırken eşyalar da sokağa fırladı. Patlama nedeniyle yaralanan kiracı hastaneye kaldırıldı.