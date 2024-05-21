Bursa’da ev sahibi ile tartışan kiracı evi havaya uçurdu! Bu kadarına pes dedirten olay

Patlamanın yaşandığı olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. ile kiracı Atakan A. bilinmeyen nedenle tartıştı.

Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.