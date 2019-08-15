Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Bursa'da feci ölüm... Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

'da feci ölüm... Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

'nın incir toplamak için çıktığı ağaçta dengesini yitirerek dalların arasında boynundan asılı kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 13:29
Bursa'da feci ölüm... Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

Bursa'da, incir toplamak için ağaca çıkan ve dengesini kaybederek düşen Selahattin Çivi (65), boynu dallar arasına sıkışınca nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Bursa'da feci ölüm... Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da feci ölüm... Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

Ailesiyle birlikte kendisine ait tarlaya giden Selahattin Çivi, incir toplamak için 6 metre yüksekliğindeki ağaca çıktı.

Bursa'da feci ölüm... Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

Bu sırada dengesini kaybeden Çivi, düşerek boynunu iki ağaç dalı arasında sıkıştırdı.

Bursa'da feci ölüm... Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

Bu sırada tarlada domates toplayan ailesi, Çivi'yi hareketsiz şekilde ağaçta asılı görünce, ağaca çıkarak yere indirdi.

Bursa'da feci ölüm... Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çivi'nin boğulduğunu belirledi. Selahattin Çivi'nin cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da feci ölüm... Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİZE ULAŞIN