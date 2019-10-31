Bursa'da felaket! Binlercesi ölü bulundu

'ÇEVRE KİRLENİRSE İNSAN KİRLENİR'

Dernek olarak 2017'den beri balık ölümleriyle mücadele ettiklerini söyleyen DOĞADER Karacabey Temsilcisi Murat Kahraman da "Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar var. İmzalar topladık, yetkililere haber verdik. Bu sorunun önüne bir türlü geçemedik. Bu dereye karışan fabrikaların atıkları var. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz. Bu fabrikayı denetleyenler, ÇED raporlarını hazırlayanlar var. Bunlar neye göre bu raporları düzenliyorlar? Burada su kirleniyorsa çevre de kirleniyor. Çevre kirleniyorsa insan da kirlenir. Çiftçimiz bu sudan sulama yapıyor, hayvancımız buradan su içiriyor. Bu balığı öldürüyorsa biz insanlara da zarar verecektir" diye konuştu.