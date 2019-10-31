Bursa'da felaket! Binlercesi ölü bulundu

'FABRİKA ATIKLARI YÜZÜNDEN BALIKLAR ÖLÜYOR'
Susurluk Çayı'nın, mahallelerinin içinden geçtiğini belirten Çeltikçi Mahallesi'nin muhtarı Rasim Acar, "Balık ölümleri var. Deremiz, atık dere haline gelmiştir. Her yıl bu aylarda, yukarıdaki fabrikaların atık maddelerinden dolayı balık ölümleri yaşanmaktadır. 15- 20 yıldan beri bu şekilde ölümler, artarak devam ediyor. Biz bütün yetkilileri aradık. Bu yıl da geldiler, numune alarak, analize geldiler ama neticelenmedi. Vatandaşlarımız da bu konuda bilinçli değil. Ölmek üzere olan balıkları toplayıp, evine götürüp, çoluk çocuğu ile yemeye çalışıyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.