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Bursa'da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
16:31
Bursa'da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...
Bursa'ya il dışından gelen 3 şüpheli ve bir çocuk, yokladığı bir kuyumcu dükkanını soymak için kılık değiştirip içeri girdi. 3 kadın, kuyumcu çalışanını oyalarken, 11 yaşındaki çocuk ise 2 milyon lira değerinde altını çalıp kayıplara karıştı. Kuyumcuya gelen bir başka müşteri ise bilezik almak için çıkardığı parayı da hırsızlara kaptırdı. Çifte hırsızlık kameraya anbean yansıdı.