Bursa’da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...

GELEN MÜŞTERİDE SOYULDU



Bu esnada bilezik almak için gelen müşteri ise yanında taşıdığı toplu parayı, kuyumcu tezgahına koydu. Toplu parayı gören hırsızlar bu kez de müşteriyi oyalayıp tezgahın üzerinden ki parayı kaşla göz arasında çaldı.