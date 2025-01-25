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Haberler Yaşam Bursa'da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:31

Bursa'da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...

Bursa'ya il dışından gelen 3 şüpheli ve bir çocuk, yokladığı bir kuyumcu dükkanını soymak için kılık değiştirip içeri girdi. 3 kadın, kuyumcu çalışanını oyalarken, 11 yaşındaki çocuk ise 2 milyon lira değerinde altını çalıp kayıplara karıştı. Kuyumcuya gelen bir başka müşteri ise bilezik almak için çıkardığı parayı da hırsızlara kaptırdı. Çifte hırsızlık kameraya anbean yansıdı.

İHA
Bursa’da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kuyumcuyu soymak için gelen 3 hırsız, önce kuyumcuyu dış cepheden kolaçan etti, ardından yan sokağına geçip tanınmamak için kılık değiştirdi.

Bursa’da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...

İçeri giren şüphelilerden ikisi kuyumcuyu oyalarken, diğeri ise altınları çalmak için tezgahın arkasına girmeye çalıştı. Başarılı olamayan şüpheli, dışarıda kendilerine bekleyen bir çocuğu alıp tekrar içeri geldi.

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Bursa’da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...

3 şüpheli kuyumcuyu oyalarken, sonradan içer giren 11 yaşındaki çocuk ise parça parça 2 milyon lira altını eteğine koyup dışarı çıktı.

Bursa'da pes dedirten anlar: Önce kuyumcuyu, sonra müşteriyi soydular! Film gibi hırsızlık kamerada | Video

Bursa’da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...

GELEN MÜŞTERİDE SOYULDU

Bu esnada bilezik almak için gelen müşteri ise yanında taşıdığı toplu parayı, kuyumcu tezgahına koydu. Toplu parayı gören hırsızlar bu kez de müşteriyi oyalayıp tezgahın üzerinden ki parayı kaşla göz arasında çaldı.

Bursa’da film gibi hırsızlık! Önce kuyumcuyu sonra müşteriyi soydular! İşte o anlar...

Bir süre sonra durumu fark eden kuyumcu ve müşteri, soyulduğunu anlayınca 112 Ekiplerine bilgi verdi. Şüphelilerin soygun için Kırıkkale'den geldiği öğrenildi.

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