HaberlerYaşamBursa'da gelin adayı ezber bozdu! Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı
Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:05Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 10:09
Bursa'da gelin adayı ezber bozdu! Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı
Bursa'da 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşına hayatının sürprizini hazırlayan genç kadın, denizin ortasında teknede meşaleler eşliğinde evlenme teklif etti. Gelin adayının diz çöküp evlenme teklifi yaparken çekilen görüntüleri büyük beğeni topladı. Medeni cesaretiyle yok böyle gelin dedirten Nilay Bay, "Genç kızlara tavsiyem böyle bir evllik teklifi hayalleri varsa hiç beklemesinler kendileri teklif etsinler" dedi.