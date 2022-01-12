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Giriş Tarihi: 12.01.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 10:02

Bursa’da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda

Bursa'da cadde ortasında husumetliler birbirlerine kurşun yağdırdı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Bursa’da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda

BURSA'DA GÜPEGÜNDÜZ SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ANI KAMERALARDA

Olay, önceki gün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi.

Bursa’da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda

Edinilen bilgiye göre, husumetleri olan Gökhan Ş.(37) ve Cemal B. (61) sokak ortasında karşı karşıya geldiler. Şahıslar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine ateş ettiler.

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Bursa’da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda

Silahlı çatışmada yaralanan olmazken, şahıslar bölgeden hızlıca uzaklaştılar.

Bursa’da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda

O sırada çevrede bulunanlar panikle hemen polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri araştırma başlattı.

Bursa’da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda

Husumetli 2 tarafın kullandıkları tabancadan çıkan kurşunlar işyerine de isabet etti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Gökhan Ş.(37) ve Cemal B. (61) gözaltına alındı.

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