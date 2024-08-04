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Giriş Tarihi: 04.08.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:21

Bursa’da iki ambulans kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı var!

Bursa'da 2 ambulans ile kamyonet çarpıştı. Kazada 6'sı sağlık personeli 7 kişi yaralandı.

İHA
Bursa’da iki ambulans kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı var!

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 2 ambulans sabah saatlerinde Kıran Mahallesinde yaşanan 2 kişinin yaralandığı kaza yerinden İnegöl'e dönüş yapmak için yola çıktı.

Bursa’da iki ambulans kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı var!

Sürücü Coşkun Ç.(42) yönetimindeki 16 AAS 627 plakalı ambulans, karşı yönden gelen sürücü Ömer İ.(20) yönetimindeki 16 ANP 12 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

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Bursa’da iki ambulans kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı var!

Aynı yöne gelen diğer sürücü Celal B.(30) yönetimindeki 16 YL 418 ambulans da kaza yapan ambulansa arkadan çarparak durabildi.

Bursa’da iki ambulans kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı var!

Kaza sonucu 2'si ambulans 3 aracın sürücüleri ile ambulanslarda görevli sağlık görevlileri Hümeyra U.(33), Osman N.(63), Büşra Ö.(25) ve Nurgül Ç.(37) yaralandı.

Bursa’da iki ambulans kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı var!

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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