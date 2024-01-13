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Haberler Yaşam Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 10:30

Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!

Bursa'da 6 yaşındaki Umut Efe K., babaannesi ile birlikte otobüse bindi. Ancak babaanne, bir anlık dalgınlıkla torununu unutup otobüsten indi! Durumu son durakta fark eden şoför hemen yetkililere haber verdi. Küçük çocuk ailesine teslim edildi.

DHA
Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!

Şaşkına çeviren olay çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi.

Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!

Umut Efe K., babaannesi ile birlikte Mevlana- Yiğitler Mahallesi hattında çalışan D2/A numaralı belediye otobüsüne bindi. Yavuzselim Mahallesi'ndeki durakta inen babaanne, otobüs hareket ederken, torununu unuttuğunu fark etti. Babaanne, peşinden koştuğu otobüse yetişemeyip sesini de sürücüye duyuramayınca polis merkezine gitti.

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Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!

Küçük çocuğun otobüste unutulduğu ise son durakta tüm yolcuları inen şoför tarafından fark edildi. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe K.'ye, burada tost ve meyve suyu ikram edildi.

Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!

Şoförlerin ve çevredekilerin bütün çabalarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği, ailesinin Yavuzselim Polis Merkezi'ne müracaatı üzerine belirlendi.

Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!

Olay yerine giden polisler çocuğu alarak önce polis merkezine, ardından da Mevlana Mahallesi'ndeki ailesine götürerek teslim etti.

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