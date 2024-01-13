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Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
10:30
Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!
Bursa'da 6 yaşındaki Umut Efe K., babaannesi ile birlikte otobüse bindi. Ancak babaanne, bir anlık dalgınlıkla torununu unutup otobüsten indi! Durumu son durakta fark eden şoför hemen yetkililere haber verdi. Küçük çocuk ailesine teslim edildi.