Bursa’da ilginç olay! 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu arkasından el salladı: İşte o anlar!

Küçük çocuğun otobüste unutulduğu ise son durakta tüm yolcuları inen şoför tarafından fark edildi. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe K.'ye, burada tost ve meyve suyu ikram edildi.