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Haberler Yaşam Bursa'da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranan adam kendisini arama çalışmalarına katıldı
Giriş Tarihi: 28.09.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 12:56

Bursa'da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranan adam kendisini arama çalışmalarına katıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradılar. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranan adam kendisini arama çalışmalarına katıldı

İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldılar.

Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranan adam kendisini arama çalışmalarına katıldı

Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

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Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranan adam kendisini arama çalışmalarına katıldı

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu.

Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranan adam kendisini arama çalışmalarına katıldı

Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar.

Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranan adam kendisini arama çalışmalarına katıldı

Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu.

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