Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Bursa'da korkunç anlar! Bursa'da tapu dairesi önünde silahlı kavga

'da korkunç anlar! Bursa'da tapu dairesi önünde silahlı kavga

'da dehşet saçtılar! İznik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, tapu dairesi önünde bacaklarından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı -

Giriş Tarihi: 27.02.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 12:54
Bursa'da korkunç anlar! Bursa'da tapu dairesi önünde silahlı kavga

BURSA'da tapu dairesinde başlayan alacak kavgası sokağa taştı. Kavgada Tevfik K., Oğuz Yenen'i 2 bacağından birer kurşunla vurarak, yaraladı. Saldırının ardından Tevfik K. teslim olurken, ikilinin beraberinde bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yerde yatan yaralıyı tekmeleyip, kaçtı.

Bursa'da korkunç anlar! Bursa'da tapu dairesi önünde silahlı kavga

Olay, Namık Çelebi Mahallesi Salim Demircan Sokak'taki İznik Tapu Dairesi önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tapu dairesinde Oğuz Yenen (47), Tevfik K. (44) ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında, alacak tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek, sokağa taştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da korkunç anlar! Bursa'da tapu dairesi önünde silahlı kavga

Bir süre sokak ortasında devam eden kavga sırasında Tevfik K., üzerinde taşıdığı tabancasını çekip, Oğuz Yenen'i 2 bacağından birer kurşunla vurdu. Tevfik K.'nin beraberinde bulunan kimliği belirsiz kişi de yaralı halde yere düşen Yenen'i tekmeledi.

Bursa'da korkunç anlar! Bursa'da tapu dairesi önünde silahlı kavga

Kimliği belirsiz kişi kaçarken, Tevfik K. polisi arayıp, silahıyla birlikte teslim oldu. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan Oğuz Yenen ise ilk olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da korkunç anlar! Bursa'da tapu dairesi önünde silahlı kavga
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bursa'da korkunç anlar! Bursa'da tapu dairesi önünde silahlı kavga
Bursa'da korkunç anlar! Bursa'da tapu dairesi önünde silahlı kavga
BİZE ULAŞIN