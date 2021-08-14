HaberlerYaşamBursa'da korkunç olay! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!
Giriş Tarihi: 14.08.2021 12:22Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 14:02
Bursa'da korkunç olay! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!
Bursa'da R.A., yolda yürüyen eski sevgilisi Y.C.K.'nin önünü kesip, boğazına bıçak dayayarak, kaçırmaya çalıştı. Olayı gören bir kişinin tabancayla havaya ateş açması ve bekçilerin gelmesiyle genç kızı bırakıp kaçmaya çalışan R.A. yakalandı. Gözaltına alınan R.A. tutuklanırken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.