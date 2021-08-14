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Haberler Yaşam Bursa'da korkunç olay! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!
Giriş Tarihi: 14.08.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 14:02

Bursa'da korkunç olay! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!

Bursa'da R.A., yolda yürüyen eski sevgilisi Y.C.K.'nin önünü kesip, boğazına bıçak dayayarak, kaçırmaya çalıştı. Olayı gören bir kişinin tabancayla havaya ateş açması ve bekçilerin gelmesiyle genç kızı bırakıp kaçmaya çalışan R.A. yakalandı. Gözaltına alınan R.A. tutuklanırken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa’da korkunç olay! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!

Olay, perşembe günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. R.A., kız kardeşiyle yolda yürüyen eski kız arkadaşı Y.C.K.'nin yolunu kesti.

Bursa’da korkunç olay! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!

Burada R.A. ile Y.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kızın boğazına dayayıp, kaçırmaya çalıştı.

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Bursa’da korkunç olay! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!

Bu sırada çığlık seslerini duyan kimliği belirsiz kişi, yardıma koştu. Bu kişi, tabancasını çıkarıp, R.A.'dan genç kızı bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.

Bursa’da korkunç olay! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!

Bu sırada bölge yakınında bulunan mahalle bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine koştu.

Bursa’da korkunç olay! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!

Bekçileri gören R.A., genç kızı bırakarak, kaçmaya başladı. R.A. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

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