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Haberler Yaşam Bursa’da korkunç taciz! Lise öğrencisini adım adım takip etti savunması şaşkına çevirdi: Kendimi tutamadım!
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:42

Bursa’da korkunç taciz! Lise öğrencisini adım adım takip etti savunması şaşkına çevirdi: Kendimi tutamadım!

Bursa'da 25 yaşındaki Hüseyin Raci, 16 yaşındaki lise öğrencini kızı dakikalarca takip etti. Ardından elle taciz etti! Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan tacizci Hüseyin Raci'nin savunması şoke etti: Kendimi tutamadım!

DHA
Bursa’da korkunç taciz! Lise öğrencisini adım adım takip etti savunması şaşkına çevirdi: Kendimi tutamadım!

Korkunç olay Bursa'nın Gürsu İlçesi'nde 1 Kasım'da yaşandı.

Bursa’da korkunç taciz! Lise öğrencisini adım adım takip etti savunması şaşkına çevirdi: Kendimi tutamadım!

Lise öğrencisi D.Ç., okula giderken, bir kişi kendisini takip etmeye başladı.

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Bursa’da korkunç taciz! Lise öğrencisini adım adım takip etti savunması şaşkına çevirdi: Kendimi tutamadım!

Güvenlik kameralarının olmadığı noktada D.Ç.'ye yaklaşan şüpheli, elle taciz etti. Genç kızın bağırması üzerine şüpheli kaçtı. Kızın yardım istediği çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bursa’da korkunç taciz! Lise öğrencisini adım adım takip etti savunması şaşkına çevirdi: Kendimi tutamadım!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Bursa’da korkunç taciz! Lise öğrencisini adım adım takip etti savunması şaşkına çevirdi: Kendimi tutamadım!

ÖZEL EKİPLE YAKALANDI!
Polis ekipleri, eşkalini belirledikleri ancak kimliğini tespit edemedikleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.

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