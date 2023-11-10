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Bursa’da korkunç taciz! Lise öğrencisini adım adım takip etti savunması şaşkına çevirdi: Kendimi tutamadım!
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
11:42
Bursa’da korkunç taciz! Lise öğrencisini adım adım takip etti savunması şaşkına çevirdi: Kendimi tutamadım!
Bursa'da 25 yaşındaki Hüseyin Raci, 16 yaşındaki lise öğrencini kızı dakikalarca takip etti. Ardından elle taciz etti! Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan tacizci Hüseyin Raci'nin savunması şoke etti: Kendimi tutamadım!