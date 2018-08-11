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'da korkutan yangın

'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Giriş Tarihi: 11.08.2018 14:33 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 14:35
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'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.

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'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. -Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.

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'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Dumanlar merkezinden de görülürken ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Yangına müdahale için çevre illerden helikopter desteği de istendi.

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'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Bu arada, Dumanlar, -Mudanya karayolunu kapladı. Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.

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'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.

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'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın yaptığı açıklamada, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

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