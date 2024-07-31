Bursa’da motosiklet devrildi! Feci kazada sürücü metrelerce sürüklendi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki korkunç kaza dün akşam sularında meydana geldi. Kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücü ağır yaralandı. FECİ KAZADA SÜRÜCÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü İbrahim E. yapılan ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.