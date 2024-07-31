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Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:35

Bursa'da motosiklet devrildi! Feci kazada sürücü metrelerce sürüklendi

Bursa'da motosiklet devrilerek feci kaza meydana geldi. Sürücü metrelerce sürüklenmesi sonrası ağır yaralandı.

DHA
Bursa’da motosiklet devrildi! Feci kazada sürücü metrelerce sürüklendi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki korkunç kaza dün akşam sularında meydana geldi. Kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Bursa’da motosiklet devrildi! Feci kazada sürücü metrelerce sürüklendi

FECİ KAZADA SÜRÜCÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü İbrahim E. (27) idaresindeki 20 AKC 171 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

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Bursa’da motosiklet devrildi! Feci kazada sürücü metrelerce sürüklendi

Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa’da motosiklet devrildi! Feci kazada sürücü metrelerce sürüklendi

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü İbrahim E. yapılan ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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