Bursa’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Bursa Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi olacak?

Bursa'daki hava durumu şartları nedeniyle gözler "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. Yurdun dört bir yanında düşen sıcaklıklarla beraber Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Valiliklerden kar tatili açıklamaları bekleniyor. Bilindiği üzere Pazartesi normal şartlarda okullardaki sömestr tatili sona eriyordu. Ancak hava şartları nedeniyle bazı illerde uzatılması bekleniyor. Peki, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Bursa'da okullara kar tatili konusunda gelişmeler.