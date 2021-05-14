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Haberler Yaşam Bursa'da 'pes' dedirten hırsızlık! Çaldığı aracın lastiği patlayınca...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 15:04

'da 'pes' dedirten hırsızlık! Çaldığı aracın lastiği patlayınca...

'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, park halindeki bir başka aracın lastiğini söküp, takarak yoluna devam etti. Polis ekipleri, çalıntı aracı ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'da 'pes' dedirten hırsızlık! Çaldığı aracın lastiği patlayınca...

Olay, saat 01.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi'nde meydana geldi. 35 TCN 14 plakalı otomobilin sürücüsü, lastiği patlayınca durdu.

Bursa'da 'pes' dedirten hırsızlık! Çaldığı aracın lastiği patlayınca...

Bu kişi, park halindeki Lütfullah Bayav'a ait 16 Y 9016 plakalı otomobilin sol arka lastiğini söküp, kullandığı araca taktı. Patlak olan lastiği de olay yerine bırakan şüpheli, kaçtı.

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Bursa'da 'pes' dedirten hırsızlık! Çaldığı aracın lastiği patlayınca...

Sabah kalktığında aracının lastiğinin çalındığını gören Bayav, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bursa'da 'pes' dedirten hırsızlık! Çaldığı aracın lastiği patlayınca...

Gelen polis ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.

Bursa'da 'pes' dedirten hırsızlık! Çaldığı aracın lastiği patlayınca...

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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