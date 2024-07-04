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Haberler Yaşam Bursa'da şiddetli sağanak: Metro göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Giriş Tarihi: 04.07.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 20:39

Bursa'da şiddetli sağanak: Metro göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikayı su bastı. Nilüfer ilçesindeki Odunluk Metro İstasyonu ise adeta göle döndü. Şiddetli sağanak yaklaşık 3 saat etkili olurken, metrekareye 44.4 kilogram yağışın düştüğü açıklandı. İşte detaylar...

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Bursa’da şiddetli sağanak: Metro göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla artırdı.

Bursa’da şiddetli sağanak: Metro göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Odunluk metro istasyonunu su bastı.

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Bursa’da şiddetli sağanak: Metro göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonlar yolcu girişi kapatıldı, Bursa Uludağ Üniversitesi yönündeki metro hattına paralel ek otobüs seferleri başlatıldı.

Bursa’da şiddetli sağanak: Metro göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Trafikteki araçlar yağmur nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Bursa’da şiddetli sağanak: Metro göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Nilüfer Çayı'nın debisi de yağış dolayısıyla yükseldi, çevresindeki bazı araçlar sürüklenerek hasar aldı.

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