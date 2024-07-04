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Bursa'da şiddetli sağanak: Metro göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Giriş Tarihi: 04.07.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
20:39
Bursa'da şiddetli sağanak: Metro göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikayı su bastı. Nilüfer ilçesindeki Odunluk Metro İstasyonu ise adeta göle döndü. Şiddetli sağanak yaklaşık 3 saat etkili olurken, metrekareye 44.4 kilogram yağışın düştüğü açıklandı. İşte detaylar...