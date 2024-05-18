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Bursa'da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! "Yavrum kanlar içinde yatıyordu"
Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
12:50
Bursa'da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! "Yavrum kanlar içinde yatıyordu"
Bursa'da sokak ortasındaki vahşet şok etkisi yarattı. Benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Murat Tepe mesai sonrası evine giderken kendisinden para isteyen Kubilay Nergiz (26) tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Murat Tepe'nin daha önceki işyerinde ise talihisz bir olay yaşadığı ortaya çıktı.