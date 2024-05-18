Bursa'da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! "Yavrum kanlar içinde yatıyordu"

'DİK DİK YÜRÜYORDU'

Soruşturma başlatan polis ekipleri Kubilay Nergiz'i olay yerinin yakınında bulunan tekel bayisinde yakaladı. 'Hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından birçok kaydı bulunan Nergiz ifadesinde, "Kendisi yolda, 'dik dik' yürüyordu. 'Neden dik yürüyorsun' dedim. Tartışmaya başladık. Ben de kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.