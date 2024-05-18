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Haberler Yaşam Bursa'da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! "Yavrum kanlar içinde yatıyordu"
Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 12:50

Bursa'da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! "Yavrum kanlar içinde yatıyordu"

Bursa'da sokak ortasındaki vahşet şok etkisi yarattı. Benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Murat Tepe mesai sonrası evine giderken kendisinden para isteyen Kubilay Nergiz (26) tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Murat Tepe'nin daha önceki işyerinde ise talihisz bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

DHA
Bursa’da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! Yavrum kanlar içinde yatıyordu

Olay, perşembe gecesi, Gemlik ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Murat Tepe, iş çıkışı evine giderken, Kubilay Nergiz tarafından önü kesildi.

Bursa’da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! Yavrum kanlar içinde yatıyordu

7 KEZ BIÇAKLANDI

Tepe, 'Neden dik yürüyorsun' dedikten sonra kendisinden 'para isteyen' Nergiz ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbede sırasında belindeki bıçağı çıkaran Kubilay Nergiz, Tepe'yi bacak ve göğüs bölgelerinden bıçakladı

7 bıçak darbesiyle yaralanan Tepe, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise uzaklaştı.

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Bursa’da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! Yavrum kanlar içinde yatıyordu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bilinci kapalı olan Tepe'yi ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralı Tepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa’da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! Yavrum kanlar içinde yatıyordu

'DİK DİK YÜRÜYORDU'

Soruşturma başlatan polis ekipleri Kubilay Nergiz'i olay yerinin yakınında bulunan tekel bayisinde yakaladı. 'Hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından birçok kaydı bulunan Nergiz ifadesinde, "Kendisi yolda, 'dik dik' yürüyordu. 'Neden dik yürüyorsun' dedim. Tartışmaya başladık. Ben de kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.

Bursa’da sokak ortasında vahşet: 7 kez bıçakladı! Yavrum kanlar içinde yatıyordu

Mahkemeye çıkartılan şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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