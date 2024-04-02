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Haberler Yaşam Bursa'da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:20

Bursa'da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu anne Tuba Çival (39) hayatını kaybetti, kızları M.Ç. (7) ile R.Ç. (14) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı bir detay ortaya çıktı. Kazada ölen Tuba Çival'in kızlarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi.

DHA
Bursa’da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...

Bursa'daki kaza, dün saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

Bursa’da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...

Makas atarak hızla ilerlediği öne sürülen Recep Ö. idaresindeki 16 AVZ 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival ile kızları M.Ç. ve R.Ç.'ye çarptı.

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Bursa’da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Kazada anne ile kızları yaralanırken, sinir krizi geçiren sürücü Recep Ö. bayıldı. Çevredekiler Recep Ö'ye yardım ederken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...

"AŞIRI HIZLI GİDİYORDU..."

Gözaltına alınan Recep Ö., kendisine "Aşırı hızlı gidiyordu, suçlu bu adam" diyenlere ağlayarak, "Sayaç mı var sende, söylesene bana. Kim ister insanların ölmesini" dedi.

Çival hastanede hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı. R.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bursa’da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...

KAHREDEN DETAY!

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tuva Çival'in kızlarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi. Recep Ö.'nün de polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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