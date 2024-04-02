Bursa’da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...

"AŞIRI HIZLI GİDİYORDU..."

Gözaltına alınan Recep Ö., kendisine "Aşırı hızlı gidiyordu, suçlu bu adam" diyenlere ağlayarak, "Sayaç mı var sende, söylesene bana. Kim ister insanların ölmesini" dedi.

Çival hastanede hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı. R.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.