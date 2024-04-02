Haberler
Yaşam
Bursa'da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
11:20
Bursa'da trafik kazasında ölen anne ile ilgili kahreden detay! Kızına bayramlık almaya gidiyormuş...
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu anne Tuba Çival (39) hayatını kaybetti, kızları M.Ç. (7) ile R.Ç. (14) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı bir detay ortaya çıktı. Kazada ölen Tuba Çival'in kızlarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi.