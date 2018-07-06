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'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 06.07.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 14:14
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'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!
Bursa'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!

'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi Fatih Karaman (38) otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak, ağır yaralanan Karaman hastaneye kaldırılırken, saldırganlar otomobille kaçtı.

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'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!
Bursa'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi Çamlıca Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Otomobili ile evinden iş yerine giden Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, kırmızı yanınca trafik ışıklarında beklemeye başladı. Bu sırada yanaşan plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Karaman'a ateş açıldı.

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'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!
Bursa'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!

Karaman başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, sadırganlar otomobille kaçtı. Çevredekiler 112 Acil'i ve polisi aradı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Fatih Karaman'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!
Bursa'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!

Olayı duyunca büyük şok yaşayan Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman polise verdiği ifadesinde, "Eşimin dayıları arasında husumet vardı. Koruma kararı da vardı.

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'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!
Bursa'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!

Eşimi vuran kişilerin bulunup yakalanmasını istiyorum" dedi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!
Bursa'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!
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'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!
Bursa'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'a aracında silahlı saldırı!
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