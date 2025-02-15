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Haberler Yaşam Bursa'da vahşet! kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:06

Bursa'da vahşet! kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar!

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartıştığı kişi tarafından başından vurulan genç aracıyla birlikte uçuruma atıldı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İHA
Bursa’da vahşet! kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Mahallesine giden 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, karşılaştığı Derviş A. (33) ile alacak-verecek meselesiyle tartışmaya başladı. İki arasında başlayan tartışmada tansiyon artınca, Derviş A., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz'a ateş açtı.

Bursa’da vahşet! kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar!

Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Bursa’da vahşet! kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar!

2 SAATTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı.

Bursa’da vahşet! kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar!

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Derviş A.'nın işlemleri devam ediyor.

Bursa’da vahşet! kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar!
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