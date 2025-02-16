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Bursa'da vahşet! Kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar! Sebebi 650 TL!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
09:04
Bursa'da vahşet! Kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar! Sebebi 650 TL!
Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartıştığı kişi tarafından başından vurulan genç aracıyla birlikte uçuruma atıldı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.