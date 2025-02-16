Bursa’da vahşet! Kafasına sıktılar yetmedi arabayla birlikte uçurumdan attılar! Sebebi 650 TL!

Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

