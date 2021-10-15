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Haberler Yaşam Bursa'da yangın kabusu! Can pazarı yaşandı
Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:12

Bursa'da yangın kabusu! Can pazarı yaşandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, elyaf ürünlerin olduğu tekstil fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi.

Bursa’da yangın kabusu! Can pazarı yaşandı

Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü.

Bursa’da yangın kabusu! Can pazarı yaşandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Alevler ve siyah dumanlar gök yüzünü kaplarken, büyük heyecan yaşandı.

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Bursa’da yangın kabusu! Can pazarı yaşandı

Fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden de görülüyor. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, işçiler ise içerdeki malları tahliye etmeye çalışıyor.

Bursa’da yangın kabusu! Can pazarı yaşandı

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler içindeki fabrika drone ile havadan görüntülende. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Bursa’da yangın kabusu! Can pazarı yaşandı

Aynı ilçede geçtiğimiz günlerde de bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında bir işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.

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