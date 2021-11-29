Bu sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde görülen lodos ve fırtına gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde ise İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiği açıklaması geldi. Açıklamanın ardından pek çok ilden de duyuru yapıldı. Bu durum, Bursa yarın okullar tatil mi sorusu ile Balıkesir, Yalova ve Bursa'da okullar tatil edildi mi, hangi illerde okullar tatil edildi sorularını beraberinde getirdi. Konuya ilişkin pek çok ilin valiliğinden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa'da okullar tatil edildi mi, okullar hangi illerde tatil edildi? Bursa Valiliğinden son dakika tatil açıklaması geldi.