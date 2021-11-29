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Haberler Yaşam Bursa'da yarın okullar tatil mi, okul var mı? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa'da okullar tatil edildi mi? Valilikten son dakika açıklaması
Giriş Tarihi: 29.11.2021 21:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 22:46

Bursa'da yarın okullar tatil mi, okul var mı? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa'da okullar tatil edildi mi? Valilikten son dakika açıklaması

Bu sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde görülen lodos ve fırtına gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde ise İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiği açıklaması geldi. Açıklamanın ardından pek çok ilden de duyuru yapıldı. Bu durum, Bursa yarın okullar tatil mi sorusu ile Balıkesir, Yalova ve Bursa'da okullar tatil edildi mi, hangi illerde okullar tatil edildi sorularını beraberinde getirdi. Konuya ilişkin pek çok ilin valiliğinden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa'da okullar tatil edildi mi, okullar hangi illerde tatil edildi? Bursa Valiliğinden son dakika tatil açıklaması geldi.

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa’da okullar tatil edildi mi?

Bursa'da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa'da okullar tatil edildi mi, hangi illerde okullar tatil edildi soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İstanbul'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. Bu durum diğer illerde yaşayan vatandaşların da 'Bursa'da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa'da okullar tatil edildi mi, okullar hangi illerde tatil edildi' sorularını araştırmasına neden oluyor. Konuya ilişkin Bursa Valiliği'nden son dakika tatil açıklaması geldi.

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa’da okullar tatil edildi mi?

BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI AÇIKLAMASI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

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Bursa’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa’da okullar tatil edildi mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa’da okullar tatil edildi mi?

BURSA VALİSİ DUYURDU...

Vali Canbolat'ın duyurusu şöyle;

Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle;

Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir, Yalova ve Bursa’da okullar tatil edildi mi?
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