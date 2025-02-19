Bursa’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa’da okul var mı?

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji hava durumu raporuna göre bölgeyi etkisi altına alan kar yağışından etkilenecek iller arasında Bursa da var. 20 Şubat Perşembe günü için kar tatili araştırmasına başlayan öğrenciler Bursa Valiliği'ne odaklandı.

Yarın için henüz kar tatili açıklaması gelmezken ilerleyen saatler için duyurular takip ediliyor.