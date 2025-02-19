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Bursa'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa'da okul var mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:37
Bursa'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa'da okul var mı?
Bursa'da yarın okullar tatil mi sorusu yoğun kar yağışı ardından takip edilmeye başladı. Günlerdir uyarısı yapılan kar fırtınası bölgede etkili oluyor. Gözler Bursa Valiliği duyurularına çevrildi. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre seyreden havanın ne zamana kadar karlı olacağı merak konusu. Peki; 20 Şubat Perşembe Bursa'da okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?