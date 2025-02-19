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Haberler Yaşam Bursa'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa'da okul var mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:37

Bursa'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa'da okul var mı?

Bursa'da yarın okullar tatil mi sorusu yoğun kar yağışı ardından takip edilmeye başladı. Günlerdir uyarısı yapılan kar fırtınası bölgede etkili oluyor. Gözler Bursa Valiliği duyurularına çevrildi. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre seyreden havanın ne zamana kadar karlı olacağı merak konusu. Peki; 20 Şubat Perşembe Bursa'da okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Bursa’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa’da okul var mı?

Bursa'da yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi almak için Valilik duyuruları takip edilmeye başladı. Yurdu etkisi altına alan kar fırtınasıyla birlikte uyarılar da peş peşe geliyor. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için tatil açıklamaları araştırılıyor. Peki; 20 Şubat Perşembe Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa’da okul var mı?

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji hava durumu raporuna göre bölgeyi etkisi altına alan kar yağışından etkilenecek iller arasında Bursa da var. 20 Şubat Perşembe günü için kar tatili araştırmasına başlayan öğrenciler Bursa Valiliği'ne odaklandı.

Yarın için henüz kar tatili açıklaması gelmezken ilerleyen saatler için duyurular takip ediliyor.

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Bursa’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa’da okul var mı?

BURSA HAVA DURUMU

Bursa'da hava bugün en yüksek 9 en düşük 3 derecede seyredecek. Yağmurlu başlayan gün yerini akşam saatlerinde karla karışık yağmura bırakacak.

Bursa’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa’da okul var mı?

METEOROLOJİ UYARILARI

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bursa’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Bursa’da okul var mı?

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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