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Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:54

Bursa'daki 2 fabrika cayır cayır yandı! İşte o anlar...

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, tekstil fabrikasına da sıçradı. Alevlere teslim olan 2 fabrikayı söndürmek için, merkez 3 ilçedeki itfaiyeler seferber oldu. 20'den fazla itfaiye ekibinin 2 saati aşan çalışmasıyla alevler söndürülürken, yangının çarpıcı görüntüleri dron ile kaydedildi.

İHA
Bursa’daki 2 fabrika cayır cayır yandı! İşte o anlar...

Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesindeki geri dönüşüm fabrikasında başladı.

Bursa’daki 2 fabrika cayır cayır yandı! İşte o anlar...

Çalışanların kendi imkanlarıyla müdahalesine rağmen, alevler kısa sürede büyüdü. Yan tarafta bulunan tekstil fabrikasına da sıçrayan alevler, korku dolu anlara sebep oldu.

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Bursa’daki 2 fabrika cayır cayır yandı! İşte o anlar...

2 fabrika çalışanlarının söndürmeye çalıştığı alevlere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çok sayıda araç ve personelle müdahale etti.

Bursa’daki 2 fabrika cayır cayır yandı! İşte o anlar...

Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesine ait su tankerleri de hazır bulundu.
Soğutma çalışması için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.

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