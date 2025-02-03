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Bursa'daki 2 fabrika cayır cayır yandı! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
10:54
Bursa'daki 2 fabrika cayır cayır yandı! İşte o anlar...
Bursa'da sabahın ilk saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, tekstil fabrikasına da sıçradı. Alevlere teslim olan 2 fabrikayı söndürmek için, merkez 3 ilçedeki itfaiyeler seferber oldu. 20'den fazla itfaiye ekibinin 2 saati aşan çalışmasıyla alevler söndürülürken, yangının çarpıcı görüntüleri dron ile kaydedildi.