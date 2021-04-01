Bursa’daki dehşette yeni gelişme: Bu evden ölün çıkar!

'SİLAHI ÇÖPTE BULDUM'



Fahri T. ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Fahri T., ifadesinde Leyla K.'yi eve kapatmadığını, kapıyı çocuk dışarı çıkmasın diye kilitlediğini ileri sürerek, "Bir yıl önce birlikteydik sonra ayrıldık, iki ay önce barıştık birlikte yaşamaya başladık. Kapıyı 3 yaşındaki çocuk kaçmasın diye kilitledim. Onu eve kapatmak gibi bir niyetim yoktu. Evde bulunan silah da bana ait değil. Ben çöpçülük yapıyorum, silahı da çöpte buldum eve götürdüm. Hiç kullanmadım kullanmayacaktım" diye konuştu.



