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Bursa'daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu
Giriş Tarihi: 28.06.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
07:07
Bursa'daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu
Bursa'da önceden define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçaları ve kıyafetleri bulundu. Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilen cesede ait 87 adet kemik ile 2 adet diş protezi üzerinde yapılan çalışma ve dijital ortamda cesete ait yüz giydirme işlemi ile birlikte cinsiyet, yaş ve boy uzunluğu tespitini yaparak maktulün kayıp 18 kişiden biri olabileceği sonucuna ulaştı.