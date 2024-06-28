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Haberler Yaşam Bursa'daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu
Giriş Tarihi: 28.06.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 07:07

Bursa'daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu

Bursa'da önceden define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçaları ve kıyafetleri bulundu. Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilen cesede ait 87 adet kemik ile 2 adet diş protezi üzerinde yapılan çalışma ve dijital ortamda cesete ait yüz giydirme işlemi ile birlikte cinsiyet, yaş ve boy uzunluğu tespitini yaparak maktulün kayıp 18 kişiden biri olabileceği sonucuna ulaştı.

ÖMER ÇETİN
Bursa’daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkiinde; 4 Ekim 2020'de tarihinde önceden define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçalarının ve kıyafetlerinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri gitti.

Bursa’daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu

JASAT ekipleri, olay yerinde gerekli fotoğraflamanın ardından gerekli çalışmaların yapılabilmesi için ceset kemikleri bulunduğu zemin toprakla beraber uygun bir şekilde alarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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Bursa’daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu

Bursa Adli Tıp kurumu ceset üzerinde yaptığı incelemede cesedin vücut bütünlüğü bozulmasından kaynaklı yaş, boy, göz rengi, saç rengi ve cinsiyetini belirleyemedi.

Bursa’daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı; cesede ait olan bulguların antropolojik incelemesinin yapılarak ölenin tahmini yaşı, tahmini ölüm zamanı, yüz giydirme işlemlerin yapılması, ne zamandır toprak altında olduğu, boy uzunluğu, kemikler üzerinde ölüme neden olacak travma emarelerin olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile çalışma gerçekleştirdi.

Bursa’daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu

87 ADET KEMİK ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Polis kriminal ekipleri, cesede ait 87 adet kemik ile 2 adet diş protezi üzerinde yaptığı çalışmalarda erkek cinsiyetine ait olduğu, yaşının 40-66 yaş aralığında, 166-172 cm boylarında olduğu belirlerken dijital ortamda cesete ait yüz giydirme işlemi yapılarak rapor hazırladı.

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