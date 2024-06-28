Bursa’daki sır cinayet yüz giydirme işlemiyle çözüldü! Kemikleri defineciler bulmuştu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı; cesede ait olan bulguların antropolojik incelemesinin yapılarak ölenin tahmini yaşı, tahmini ölüm zamanı, yüz giydirme işlemlerin yapılması, ne zamandır toprak altında olduğu, boy uzunluğu, kemikler üzerinde ölüme neden olacak travma emarelerin olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile çalışma gerçekleştirdi.