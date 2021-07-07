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Haberler Yaşam Bursa’daki TIR katliamı davası başladı: Azrail gibi üstümüze geldiğini gördük!
Giriş Tarihi: 07.07.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 15:50

Bursa’daki TIR katliamı davası başladı: Azrail gibi üstümüze geldiğini gördük!

Bursa-Ankara kara yolunda 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili biri tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Kazada yaralanan vatandaşların ifadeleri, korkunç olayın boyutunu bir daha gözler önüne serdi. İşte detaylar

Bursa’daki TIR katliamı davası başladı: Azrail gibi üstümüze geldiğini gördük!

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu tır sürücüsü F.E, şikayetçiler, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar tırın sahibi S.A.P. ve dorsenin sahibi Y.P. ile lojistik firmasının başşoförü M.A. ise duruşmaya gelmedi.

Bursa’daki TIR katliamı davası başladı: Azrail gibi üstümüze geldiğini gördük!

Savunmasını yapan F.E, kazadan 1,5 ay önce firmada işe başladığını belirterek, aracı teslim almadan tırın fren ve yağ sistemlerinin değiştirildiğini iddia etti.

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Bursa’daki TIR katliamı davası başladı: Azrail gibi üstümüze geldiğini gördük!

Tırın bakımı sırasında orada bulunduğunu ancak dorsenin, yük alınırken çekiciye takıldığını öne süren F.E, "Biz kargo taşıyoruz, dorseler ayrı bir yerde dolduruluyor. Biz yükü alıp gidiyoruz. Dorse bakımlarıyla ilgili bir bilgi aktarılmadı. Yaklaşık 17,5 ton kedi kumu taşıyordum. Son rampayı aşana kadar frenlerde bir arıza hissetmedim. Böyle bir durumda başşoförü arayıp bilgi verirdim, onun talimatları doğrultusunda tamir yaptırırdım." dedi.

Bursa’daki TIR katliamı davası başladı: Azrail gibi üstümüze geldiğini gördük!

'ARACI DEVİRMEYİ DÜŞÜNDÜM AMA BAŞARAMADIM'

F.E, tırı rampa yukarı çıkarken takviyeli dördüncü viteste kullandığını dile getirdi. Yokuşu inerken de aracın aynı viteste olduğunu aktaran F.E, şöyle devam etti: "İndiğim zaman 40-45 kilometre hızım vardı, araç birdenbire hızlandı. İmdat frenlerini kullandım ancak bir etkisi olmadı. Aracın hava sisteminin boşaldığını hissettim, refleks olarak ilk ayak frenine bastım ancak hiçbiri tutmayınca dörtlüleri yakıp kornaya basarak aracı yolda tutmaya çalıştım. Zikzak çizerek ilerledim, aracı devirmeyi düşündüm, yan bariyerlere vurdum ama başaramadım. Kaçış rampası da yoktu. Araçtan indiğimde ibre 100 kilometre hızın üstündeydi. Aracı sağ taraftaki boş araziye yönlendirmeye çalıştım ancak ilk araca çarpınca yönüm değişti, diğer araçlara çarptım." Olaydan üzüntü duyduğunu anlatan F.E, tahliye talebinde bulundu.

Bursa’daki TIR katliamı davası başladı: Azrail gibi üstümüze geldiğini gördük!

Kazada yaralanan ve duruşmaya koltuk değnekleriyle gelen Y.A. da olay sırasında minibüste bulunduğunu belirtti.

Y.A, "Hayatımın kazaya kadar olan son 4 ayını hiç hatırlamıyorum. Yoğun bakımda 24 gün kaldım. Hala desteksiz yürüyemiyorum, ayaklarımda ve kollarımda platinler var. Olayın sorumlularından şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

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