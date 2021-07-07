Bursa’daki TIR katliamı davası başladı: Azrail gibi üstümüze geldiğini gördük!

'ARACI DEVİRMEYİ DÜŞÜNDÜM AMA BAŞARAMADIM'

F.E, tırı rampa yukarı çıkarken takviyeli dördüncü viteste kullandığını dile getirdi. Yokuşu inerken de aracın aynı viteste olduğunu aktaran F.E, şöyle devam etti: "İndiğim zaman 40-45 kilometre hızım vardı, araç birdenbire hızlandı. İmdat frenlerini kullandım ancak bir etkisi olmadı. Aracın hava sisteminin boşaldığını hissettim, refleks olarak ilk ayak frenine bastım ancak hiçbiri tutmayınca dörtlüleri yakıp kornaya basarak aracı yolda tutmaya çalıştım. Zikzak çizerek ilerledim, aracı devirmeyi düşündüm, yan bariyerlere vurdum ama başaramadım. Kaçış rampası da yoktu. Araçtan indiğimde ibre 100 kilometre hızın üstündeydi. Aracı sağ taraftaki boş araziye yönlendirmeye çalıştım ancak ilk araca çarpınca yönüm değişti, diğer araçlara çarptım." Olaydan üzüntü duyduğunu anlatan F.E, tahliye talebinde bulundu.