Bursluluk parası ödeme tarihleri ve zammı: 2023 PYBS İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

İOKBS Bursluluk parası ödeme tarihleri son günlerde bu ücretten faydalanan vatandaşların gündemine geliyor. 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanan sonuçlara göre; başarılı öğrenciler seçildi ve bu burstan yararlanmaya başladı. Bu kapsamda Ocak ayıyla beraber "İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Bu ücret 6 ayda bir gelen memur zammı ile artış gösteriyor. Peki, 2023 Ocak ayı İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte tüm bu detaylar.