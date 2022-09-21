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Haberler Yaşam İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için son saatler! MEB 2022 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.09.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 08:52

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için son saatler! MEB 2022 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

MEB tarafından maddi durumu yetersiz olmasına karşın başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavla ilgili olarak "2022 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?" soruları gündeme taşındı. Sınavın sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken Bakanlık bu hafta içi bir tarihi işaret etmişti. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için son saatler! MEB 2022 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün düzenlenecek olan İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. "2022 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bakanlık, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Peki, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için son saatler! MEB 2022 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netleşti. İşte, 2022 Bursluluk sınavı sonuçları için verilen o tarih;

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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için son saatler! MEB 2022 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için son saatler! MEB 2022 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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