Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile İOKBS 2022 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MEB tarafından maddi durumu yetersiz olmasına karşın başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavla ilgili olarak "2022 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?" soruları gündeme taşındı. Sınavın sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken Bakanlık bu hafta içi bir tarihi işaret etmişti. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...