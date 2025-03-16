BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru süreci 10 Şubat 2025'te başladı ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Şimdi, burs almak isteyen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri, sınav tarihini ve sınav giriş yerlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2025 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, bursluluk sınavı tarihleri ve sınav giriş yerleri ile ilgili güncel bilgiler…