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BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
12:44
BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve kazanan öğrencilerin burs kazandığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılacağı sınav, Nisan 2025'te yapılacak. Peki; İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 2025 bursluluk sınavı tarihi ve giriş belgesiyle ilgili tüm detaylar…