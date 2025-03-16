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Haberler Yaşam BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:44

BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve kazanan öğrencilerin burs kazandığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılacağı sınav, Nisan 2025'te yapılacak. Peki; İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 2025 bursluluk sınavı tarihi ve giriş belgesiyle ilgili tüm detaylar…

BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru süreci 10 Şubat 2025'te başladı ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Şimdi, burs almak isteyen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri, sınav tarihini ve sınav giriş yerlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2025 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, bursluluk sınavı tarihleri ve sınav giriş yerleri ile ilgili güncel bilgiler…

BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru süreci 10 Şubat 2025'te başladı ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erdi.

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BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

BURSLULUK SINAVI 2025: NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 yılı için 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak