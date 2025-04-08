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Haberler Yaşam Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:11

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak?

2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İlköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği sınavın başvuru süreci 3 Mart'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler sınavla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak? İşte, 2025 bursluluk sınavı tarihi.

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, hangi ayda yapılacak?

2, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacakları bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.Peki; bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS hangi tarihte? İşte, tüm detaylar.

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, hangi ayda yapılacak?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 İOKBS sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak.

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Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, hangi ayda yapılacak?

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, hangi ayda yapılacak?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, hangi ayda yapılacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak