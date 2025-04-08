Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak?

2, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacakları bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.Peki; bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS hangi tarihte? İşte, tüm detaylar.