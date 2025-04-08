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Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
16:11
Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak?
2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İlköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği sınavın başvuru süreci 3 Mart'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler sınavla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak? İşte, 2025 bursluluk sınavı tarihi.