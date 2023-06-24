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Burun küçültme ameliyatı kabusu oldu! “Hem nefes alamıyorum hem de burnumun estetik görüntüsü daha da kötüleşti”
Giriş Tarihi: 24.06.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
07:36
Burun küçültme ameliyatı kabusu oldu! “Hem nefes alamıyorum hem de burnumun estetik görüntüsü daha da kötüleşti”
Sakarya'da yaşayan iş insanı Suzan Okyar, hem nefes almakta güçlük çektiği için hem de burnunu küçültmek için ameliyat oldu. İstanbul'da yapılan operasyonun ardından 3 ay geçmesine rağmen burnu iyileşmeyen ve estetik görüntüsü daha da bozulan genç kadın doktora dava açtı. Yaşadığı travmayı SABAH'a anlatan Suzan Okyar, "Toplamda 25 bin TL'ye anlaştığımız klinikte ameliyat oldum. Ameliyat sonrasında burnumun 2 kanalından nefes alamadığım gibi burnumum estetik görüntüsü daha da kötüleşti" diye konuştu.