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Haberler Yaşam Burun küçültme ameliyatı kabusu oldu! “Hem nefes alamıyorum hem de burnumun estetik görüntüsü daha da kötüleşti”
Giriş Tarihi: 24.06.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 07:36

Burun küçültme ameliyatı kabusu oldu! “Hem nefes alamıyorum hem de burnumun estetik görüntüsü daha da kötüleşti”

Sakarya'da yaşayan iş insanı Suzan Okyar, hem nefes almakta güçlük çektiği için hem de burnunu küçültmek için ameliyat oldu. İstanbul'da yapılan operasyonun ardından 3 ay geçmesine rağmen burnu iyileşmeyen ve estetik görüntüsü daha da bozulan genç kadın doktora dava açtı. Yaşadığı travmayı SABAH'a anlatan Suzan Okyar, "Toplamda 25 bin TL'ye anlaştığımız klinikte ameliyat oldum. Ameliyat sonrasında burnumun 2 kanalından nefes alamadığım gibi burnumum estetik görüntüsü daha da kötüleşti" diye konuştu.

Hüseyin CUMALI
Burun küçültme ameliyatı kabusu oldu! “Hem nefes alamıyorum hem de burnumun estetik görüntüsü daha da kötüleşti”

Sakarya Adapazarı İlçesi'nde yaşayan iş insanı Suzan Okyar özellikle burunu küçültmek ve nefes almakta yıllardır çektiği sıkıntından kurtulmak için ameliyata karar verdi. Çevresinden ve internetten yaptığı araştırmalar sonucunda Okyar bir arkadaşının da burun operasyonu yaptırdığı bir klinikle anlaştı. Randevu alıp gittiği klinikte gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Okyar ameliyata alındı. Yapılan operasyondan 3 ay geçmesine rağmen burnundaki yaralar geçmeyen ve burnu eski halinden daha kötü bir görüntüye geldiğini ileri süren genç kadın yaşadığı kabusu mahkemeye taşıdı.

Burun küçültme ameliyatı kabusu oldu! “Hem nefes alamıyorum hem de burnumun estetik görüntüsü daha da kötüleşti”

Yaşadığı travmayı SABAH'a anlatan Suzan Okyar, "Yaptığım araştırmalar ve bir arkadaşımın da o klinikte ameliyat olması nedeniyle İstanbul'da ameliyat olmaya karar verdim. Toplamda 25 bin TL'ye aşlattığımız klinikte ameliyat oldum. Ameliyat sonrasında burnumun 2 kanalından nefes alamadığım gibi burnumum estetik görüntüsü daha da kötüleşti. Bu durumu defalarca beni ameliyat eden doktora ilettim. Klinik yönetimine ilettim. Ancak bir sonuç alamadım" diye konuştu.

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Burun küçültme ameliyatı kabusu oldu! “Hem nefes alamıyorum hem de burnumun estetik görüntüsü daha da kötüleşti”

Kendisini ameliyat eden doktorun sürekli "3 ay veya en geç 6 ay içinde sorun düzelir" dediğini ifade eden Suzan Okyar, "Sorunu gidermek için bir çalışma yapmadı.

Burun küçültme ameliyatı kabusu oldu! “Hem nefes alamıyorum hem de burnumun estetik görüntüsü daha da kötüleşti”

Burnumdan nefes alamıyorum. Burun delik kanalarım daraldı. Burnum yamuk, nefes almadığım için gece uyurken horluyorum. Ancak ağzımdan nefes alıyorum.

Burun küçültme ameliyatı kabusu oldu! “Hem nefes alamıyorum hem de burnumun estetik görüntüsü daha da kötüleşti”

Yemek yerken bile çok zorluk çekiyorum. Yaşadığım bu kabus artık dayanılmaz bir hal altı ve doktora ceza ve tazminat davası açtım. Bana yaptığı bu hatayı başka hastalara yapmasın istiyorum" ifadesini kullandı.

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