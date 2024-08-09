Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
09:34
Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı ile finalde!
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda boks branşı Kadınlar Sinek Sıklet müsabakalarında finale kaldı! Çinli rakibi Wu Yu ile karşı karşıya gelecek olan sporcumuz, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuyla araştırmaların odağında yer alıyor. İşte milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı saati ve yayın kanalı…