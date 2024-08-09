Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:34

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı ile finalde!

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda boks branşı Kadınlar Sinek Sıklet müsabakalarında finale kaldı! Çinli rakibi Wu Yu ile karşı karşıya gelecek olan sporcumuz, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuyla araştırmaların odağında yer alıyor. İşte milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı saati ve yayın kanalı…

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı ile finalde!

2020 Yaz Olimpiyatları'ndan gümüş madalya ile ayrılan boksörümüz, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 50 kiloda finale kalmaya hak kazandı. Çinli Wu Yu ile ringe çıkacak olan boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu altın madalya için mücadele edecek. Peki, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı yayın kanalı ve saati.

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı ile finalde!

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Olimpiyatları'nda kadınlar 50 kiloda boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, bugün altın madalya için Çinli Yu Wu ile karşılaşacak.

Final mücadelesi bu akşam saat 22.47'de oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı ile finalde!

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YU WU MAÇI HANGİ KANALDA?

Roland-Garros'ta TSİ 22.47'de başlayacak maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Tokyo 2020'de ikinci olarak gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, bu kez şampiyon olacağına yürekten inandığını belirterek, "Burada istediğimiz tek şey Tokyo'dan sonra tekrar final oynamaktı.

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı ile finalde!

"ROLAND-GARROS'TAN ALTINLA DÖNECEĞiM"

Bundan 8 ay önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bize yarı final ve finalin Roland-Garros'ta olduğunu söyleyince, Nazım Yiğit hocaya ben, 'Orada dövüşmeden dönmem' demiştim. Çok şükür Roland-Garros'ta yarı final oynadım, inşallah finalde altın madalyayı alarak eve döneceğim" dedi.

SON DAKİKA