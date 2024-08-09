Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı ile finalde!

2020 Yaz Olimpiyatları'ndan gümüş madalya ile ayrılan boksörümüz, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 50 kiloda finale kalmaya hak kazandı. Çinli Wu Yu ile ringe çıkacak olan boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu altın madalya için mücadele edecek. Peki, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Buse Naz Çakıroğlu Y.Wu maçı yayın kanalı ve saati.