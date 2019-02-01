Buse'yi bulmak için 400 bin liralık cihazını alıp geldi

Arslan'ın açıklamasına göre "Proton Elic" isimli cihaz termal ve ultrasonik sinyaller kullanılarak üç boyutlu görüntüler elde edilebiliyor ve inşaat sektörü, toprak altı analizleri, askeri ve arama kurtarma amaçlı geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Cihazın değişik amaçlara göre modelleri bulunuyor ve fiyatının yaklaşık 400 bin lira olduğu belirtiliyor.