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Büşra Kabataş’ın ölümünde kahreden detay: Merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!
Giriş Tarihi: 09.10.2022 16:47
Güncelleme Tarihi: 09.10.2022
16:47
Büşra Kabataş’ın ölümünde kahreden detay: Merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!
Kocaeli Gebze'de lise öğrencisi Büşra Kabataş'ın (15) öldürülmesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. 2 gündür evin bulunduğu sokakta gözlem yapan Taner Yaylacı'nın olay günü anne Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak evde karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü öğrenildi. Tutuklanan Yaylacı'nın kendisine platonik aşk beslediğini belirten Aylin Çetin, "Sadece reddettim diye çocuğum öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diyerek isyan etti...