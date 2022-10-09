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Haberler Yaşam Büşra Kabataş’ın ölümünde kahreden detay: Merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!
Giriş Tarihi: 09.10.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 16:47

Büşra Kabataş’ın ölümünde kahreden detay: Merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

Kocaeli Gebze'de lise öğrencisi Büşra Kabataş'ın (15) öldürülmesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. 2 gündür evin bulunduğu sokakta gözlem yapan Taner Yaylacı'nın olay günü anne Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak evde karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü öğrenildi. Tutuklanan Yaylacı'nın kendisine platonik aşk beslediğini belirten Aylin Çetin, "Sadece reddettim diye çocuğum öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diyerek isyan etti...

Büşra Kabataş’ın ölümünde kahreden detay: Merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, önceki gün yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndüren itfaiye erleri, Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İnceleme sonrası Kabataş'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kabataş'ın cenazesi, dün toprağa verildi.

Büşra Kabataş’ın ölümünde kahreden detay: Merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

Olayın ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Delillerden yola çıkan ekipler, olayın bir cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekipler, yangının Büşra Kabataş'ın öldürülmesinin ardından delilleri karartmak için çıkarıldığını tespit etti. Polis, Kabataş'ı öldüren kişinin, anne Aylin Çetin'e platonik aşk besleyen Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığındaki Yaylacı, olaydan 2 saat sonra Zonguldak'a gitmeye çalıştırken yakalandı. Gözaltına alınan Yaylacı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Büşra Kabataş’ın ölümünde kahreden detay: Merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

Evin bulunduğu sokakta 2 gündür gözlem yapan Yaylacı'nın olay günü anne Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak evde karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü öğrenildi. Evin kapısında bekleyen Taner Yaylacı'nın, okula gitmek için kapı önünde ayakkabılarını giyen Büşra Kabataş'ı görüp, yakaladığı ardından merdivenlerde bıçakladıktan sonra odasına götürüp boğduğu, üzerine yorgan örtüp, getirdiği yanıcı madde ile yaktığı belirtildi. Ayrıca incelemede, yanıcı madde kutusunun Büşra Kabataş'ın ellerine tutuşturulduğu belirlendi.

Büşra Kabataş’ın ölümünde kahreden detay: Merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

'BENİMLE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'
Taner Yaylacı ile çalıştığı fabrikadan tanıştığını söyleyen Aylin Çetin, "Kendisini 2015 yılından beri tanıyorum. Fabrikada sendikal davalar nedeniyle işten çıkarıldı. Bunu benim yaptığımı düşündüğü için, işten çıktıktan sonra bana sevgi sözcükleriyle yaklaştı. Meğerse intikam almak amaçlıymış, baştan inanmamıştım ama daha sonra düşündüm. Çünkü uzun yıllar tanıyorum. Benimle evlenmek istediğini, beni sevdiğini söyledi. Sağlık problemlerim yüzünden kendisi ile evlenemeyeceğimi söyledim. O da bana saygı gösterdiğini söyledi. Benim iş çıkışlarıma çok fazla gelmeye başladı. Gece mesaisinden çıktığımda, saat gece 1'de kapının önüne geliyordu. Kapımın önüne gelmesini istemedim, buna tepki gösterdim. 'Her dakika karşıma çıkma, gecenin bir vakti evimin önüne gelme' dedim" dedi.

Büşra Kabataş’ın ölümünde kahreden detay: Merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

Büyük bir acı yaşadığını belirten Çetin, "En son çarşamba günü geldi, meğerse o gün almaya geldiği canmış. 'Beni öldürmeye gelmiş' diye düşünüyorum. Sonra gitti, cuma günü sabah işten çıkmıştım.

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