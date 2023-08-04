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Büşra’yı vahşice öldürmüştü! Katilden şoke eden savunma: Üzerine düşünce bıçak boğazına saplandı!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
09:45
Büşra’yı vahşice öldürmüştü! Katilden şoke eden savunma: Üzerine düşünce bıçak boğazına saplandı!
Kocaeli'de Taner Yaylacı, eski sevgilisinin kızı Büşra Kabataş'ı tam 20 kez bıçakladı. Ardından genç kızı boğarak hayattan kopardı. Dün, hakim karşısına çıkan katilin savunması şok etkisi yarattı: Dengemi kaybedip üzerine düştüm. Bıçak boğazına saplandı…