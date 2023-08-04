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Haberler Yaşam Büşra’yı vahşice öldürmüştü! Katilden şoke eden savunma: Üzerine düşünce bıçak boğazına saplandı!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:45

Büşra’yı vahşice öldürmüştü! Katilden şoke eden savunma: Üzerine düşünce bıçak boğazına saplandı!

Kocaeli'de Taner Yaylacı, eski sevgilisinin kızı Büşra Kabataş'ı tam 20 kez bıçakladı. Ardından genç kızı boğarak hayattan kopardı. Dün, hakim karşısına çıkan katilin savunması şok etkisi yarattı: Dengemi kaybedip üzerine düştüm. Bıçak boğazına saplandı…

DHA
Büşra’yı vahşice öldürmüştü! Katilden şoke eden savunma: Üzerine düşünce bıçak boğazına saplandı!

Korkunç cinayet Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yaşandı. Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, geçen yıl 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesi'ndeki evinde annesinin eski sevgilisi Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek hayattan koparıldı.

Büşra’yı vahşice öldürmüştü! Katilden şoke eden savunma: Üzerine düşünce bıçak boğazına saplandı!

Taner Yaylacı'nın elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdiği Büşra Kabataş'ı 20 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldürdüğü, ardından evde yangın çıkartıp kaçtığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra gözaltına alınan cani Taner Yaylacı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Büşra’yı vahşice öldürmüştü! Katilden şoke eden savunma: Üzerine düşünce bıçak boğazına saplandı!

Dün de halim karşısına çıktı. Büşra Kabataş'ın otopsi raporunda belirtilen 25 bıçak darbesi hakkında konuşan Taner Yaylacı, "Bana ait sadece bir bıçak darbesi var. Yakmadım, cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

Büşra’yı vahşice öldürmüştü! Katilden şoke eden savunma: Üzerine düşünce bıçak boğazına saplandı!

Yaylacı, Büşra Kabataş'ın annesi A.Ç. ile 2018 yılında sevgili olduklarını ve kendisini aldattığından şüphelendiği için görüşmek üzere evine gittiğini anlattı.

Büşra’yı vahşice öldürmüştü! Katilden şoke eden savunma: Üzerine düşünce bıçak boğazına saplandı!

Yaylacı, kapıyı açan Büşra'nın annesinin kendisini kullandığını söylemesi ve hakaret etmesi üzerine Kabataş'ı kolundan tutup zorla yukarı çıkardığını açıkladı.

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