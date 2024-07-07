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Bütün mahalle diken üstünde: Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler gelip…
Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
09:14
Bütün mahalle diken üstünde: Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler gelip…
Bu mahallede oturan vatandaşlar diken üstünde! Park halindeki iki ticari araç nedeniyle korku dolu günler yaşayan bölge sakinleri sokağa bile çıkamıyor. "Bir kadın olduğunu düşünüyoruz" diyerek yaşadıkları endişeyi anlatan mahalleli yardım bekliyor. İşte detaylar...