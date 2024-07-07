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Haberler Yaşam Bütün mahalle diken üstünde: Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler gelip…
Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 09:14

Bütün mahalle diken üstünde: Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler gelip…

Bu mahallede oturan vatandaşlar diken üstünde! Park halindeki iki ticari araç nedeniyle korku dolu günler yaşayan bölge sakinleri sokağa bile çıkamıyor. "Bir kadın olduğunu düşünüyoruz" diyerek yaşadıkları endişeyi anlatan mahalleli yardım bekliyor. İşte detaylar...

İHA
Bütün mahalle diken üstünde: Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler gelip…

İstanbul Arnavutköy'deki İslambey Mahallesi'nde yıllardır park halinde duran iki ticari araç vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Bütün mahalle diken üstünde: Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler gelip…

Çocuk parkının yanına park edilen araçlar mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırıyor. Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

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Bütün mahalle diken üstünde: Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler gelip…

"İÇERİSİNDEN ÇIKANLAR SALLANA SALLANA ÇIKIYOR..."

6 yıldır mahallede yaşayan Suat Sarsıcı, "Eskiden burada bir karakol vardı, karakol taşındıktan sonra bu aracı buraya çektiler ve gittiler.

Bütün mahalle diken üstünde: Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler gelip…

Sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz camlarını kırdılar. Özellikle gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz. İçerisinden çıkanlar sallana sallana çıkıyor düzgün bir şekilde içinden çıkmıyorlar.

Bütün mahalle diken üstünde: Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler gelip…

Geçen gün bir çocuğun üzerine cam düştü çocuk yaralandı hastanedeki tedavisi devam ediyor hala.

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