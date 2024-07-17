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Bütün şehir onu arıyor: Bulana 300 bin euro ödül verilecek!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
13:25
Bütün şehir onu arıyor: Bulana 300 bin euro ödül verilecek!
Hollanda basını Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leidekkers'in Türkiye'de olduğunu iddia etti. Baronun en son görüldüğü yer ise Edirne'ydi! Avrupa'nın en çok aranan ismi olan Leidekkers'in bulunması için üzerinde Wanted/aranıyor yazılı afişler asıldı, bölge sakinleri ise büyük ödülü almak için gördükleri her yabancıya dikkat kesildi!