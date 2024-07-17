Bütün şehir onu arıyor: Bulana 300 bin euro ödül verilecek!

"BU PARAYI BEN BULSAM ARABA ALIRIM"

Aranıyor afişini gören Metin Barmanbay, "Buraya afiş asmışlar, ödül rakamı da çok iyi 300 bin euro. Benim istediğim arabanın para değeri. Millet buradan kaçmaya çalışıyor, o da burası sınır şehri olduğu için bu afişi buraya asmışlardır" dedi.

Vatandaşlardan Emine Saraç, "Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama 300 bin euro ödül konulmuş, değişik bir durum ama görürsem çok iyi olur" ifadelerini kullandı.