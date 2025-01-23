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Haberler Yaşam BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23-28 Ocak 2025: espresso makinesi, tencere setleri, deterjanlar, bebek bezleri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:26

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23-28 Ocak 2025: espresso makinesi, tencere setleri, deterjanlar, bebek bezleri

ŞOK aktüel 23-28 Ocak indirim kataloğu yayınlandı. Yeni haftada birçok farklı kategorideki üründe cazip fiyatlar sepetleri dolduracak. Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Bu haftanın yıldızları arasında el blenderı, espresso makinesi, balık tavası, bebek bezleri, şampuanlar yer aldı. Bu kataloğun fırsat en dikkat çeken ürünü yapışmaz ve çelik tencere setleri oldu. İşte 23-28 Ocak ŞOK aktüel kataloğu ve indirimli fiyat listesi...

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23-28 Ocak 2025: espresso makinesi, tencere setleri, deterjanlar, bebek bezleri

ŞOK aktüel yeni hafta fırsatlarıyla kataloglarda yer alıyor. Yeni haftada birçok farklı kategoride ürün raflardan sepetlere alışveriş tutkunlarına özel kendine yer buluyor. Bu haftanın ürünlerindeki düşen fiyatlar dikkat çekti. Mutfak eşyalarından elektroniğe, beyaz eşyadan tencere birçok ürün raflarda. İşte ŞOK aktüel 23-28 Ocak indirimleri

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23-28 Ocak 2025: espresso makinesi, tencere setleri, deterjanlar, bebek bezleri

ŞOK 23-28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 119 TL
Labne - 59,95 TL
Tam Yağlı İnek Peyniri - 84,80 TL
Biberli Yeşil Zeytin (181-200) - 69,90 TL
Çokokrem Kase - 59,90 TL
Pizza King 4'lü - 164 TL
Sardalya Fileto - 99 TL
Salatalık Turşusu 3 KG - 79 TL
Rize Çayı - 99 TL

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BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23-28 Ocak 2025: espresso makinesi, tencere setleri, deterjanlar, bebek bezleri

ŞOK 23-28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Şampuan Çeşitleri (550 ml) - 79 TL
Parfüm Seti - 199 TL
Bebek Bezi (2'li Paket) - 259 TL
Yumuşatıcı Deterjanı (3 Litre) - 93,50 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı - 110 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı - 139 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li) - 295 TL
3 Katlı Kağıt Havlu (12'li) - 109 TL

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23-28 Ocak 2025: espresso makinesi, tencere setleri, deterjanlar, bebek bezleri

ŞOK 23-28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Kadın Pijama Takımı - 399 TL
Kadın Kadife Tek Alt - 199 TL
Erkek Pijama Takımı - 399 TL
Kadın Kalpli Terlik - 159 TL
Peluş Çorap - 49,95 TL
Simli Çorap - 39,95 TL
Peluş Kulaklık - 129 TL
Kapaklı Süet Organizer - 199 TL

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23-28 Ocak 2025: espresso makinesi, tencere setleri, deterjanlar, bebek bezleri

ŞOK 23-28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın) - 6.499 TL
El Blender Seti - 1.799 TL
Mikser Seti (SMX 2768) - 1.199 TL
Tava Seti (3'lü) - 349 TL
Döküm Kek Kalıbı - 349 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Tencere - 99,95 TL
Derin Tencere - 449 TL
Tava Ezme - 199 TL

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