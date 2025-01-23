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BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23-28 Ocak 2025: espresso makinesi, tencere setleri, deterjanlar, bebek bezleri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:26
BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23-28 Ocak 2025: espresso makinesi, tencere setleri, deterjanlar, bebek bezleri
ŞOK aktüel 23-28 Ocak indirim kataloğu yayınlandı. Yeni haftada birçok farklı kategorideki üründe cazip fiyatlar sepetleri dolduracak. Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Bu haftanın yıldızları arasında el blenderı, espresso makinesi, balık tavası, bebek bezleri, şampuanlar yer aldı. Bu kataloğun fırsat en dikkat çeken ürünü yapışmaz ve çelik tencere setleri oldu. İşte 23-28 Ocak ŞOK aktüel kataloğu ve indirimli fiyat listesi...